محافظ أسيوط والعربي يوقعان بروتوكولا لإنشاء 72 منظومة لتنقية مياه و13 بئر بأسيوط

أعتمد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط البروتوكول الذي تم توقيعه بين مجموعة العربي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والذي يقضي بإنشاء 73 منظومة كلور لتنقية المياه بقرى المحافظة، وحفر 13 بئر للمياه الجوفية بأسيوط بتكلفة تزيد عن 11 مليون جنيه.

وقال محافظ أسيوط أن البروتوكول يأتي ضمن خطة لمحافظة أسيوط لتوصيل المياه النقية إلى كافة العزب والنجوع والقرى المحرومة ،التي تعلو فيها نسب الحديد والمنجنيز في مياه الشرب مؤكدًا على اهتمام الحكومة بالوصول إلى هذه المناطق ودعمها وأهمية دعم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للجهود الحكومية في كافة المجالات.

وأشار الدسوقي إلى أنه من المتوقع أن يوفر المشروع 25 ألف متر مكعب يوميًا من المياه فى المناطق المستهدفه،الامر الذي يؤدى إلى تحسين الخدمة المقدمة وتحقيق هدف توفير مياه أمنة وصحية لكافة أنحاء المحافظة.

وأكد المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة العربي، أن هذا البروتكول جزء من خطة مجموعة العربي التي بدأت منذ 4 أعوام والتي تهدف إلى التنمية الشاملة في قرى الصعيد الأكثر احتياجًا وخصوصًا مشروعات المياه التي تعد الاحتياج الأول للانسان فى القرى.

وأضاف العربي أن هذا المشروع هو جزء من المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها مجموعة العربي تجاه المجتمع المصري لافتًا إلى أن استراتيجية الشركة تعدف إلى الوصول إلى كافة قرى الصعيد.

وقال محمد عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن قطاع الدعم الفني بالشركة قام بإعداد دراسة ومسح ميداني على مستوى المحافظة لوضع اولويه الإختيار للمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك لتحسين كميات المياه المنتجه في بعض المناطق التى بها ضعف نظرًا للتزايد المستمر فى السكان والزحف السكاني على الأراض الزراعية التى لم يتم وضع مخطط لها فى البنية الأساسية.