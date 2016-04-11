أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ أسيوط والعربي يوقعان بروتوكولا لإنشاء 72 منظومة لتنقية مياه و13 بئر بأسيوط

Google+ Print
محافظ أسيوط والعربي يوقعان بروتوكولا لإنشاء 72 منظومة لتنقية مياه و13 بئر بأسيوط محافظ أسيوط والعربي يوقعان بروتوكولا لإنشاء 72 منظومة لتنقية مياه و13 بئر بأسيوط

أعتمد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط البروتوكول الذي تم توقيعه بين مجموعة العربي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والذي يقضي بإنشاء 73 منظومة كلور لتنقية المياه بقرى المحافظة، وحفر 13 بئر للمياه الجوفية بأسيوط بتكلفة تزيد عن 11 مليون جنيه.

وقال محافظ أسيوط أن البروتوكول يأتي ضمن خطة لمحافظة أسيوط لتوصيل المياه النقية إلى كافة العزب والنجوع والقرى المحرومة ،التي تعلو فيها نسب الحديد والمنجنيز في مياه الشرب مؤكدًا على  اهتمام بالوصول إلى هذه المناطق ودعمها وأهمية دعم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للجهود الحكومية في كافة المجالات.

وأشار الدسوقي إلى أنه  من المتوقع أن يوفر المشروع 25 ألف متر مكعب يوميًا من المياه فى المناطق المستهدفه،الامر الذي يؤدى إلى  تحسين الخدمة المقدمة وتحقيق هدف توفير مياه أمنة وصحية لكافة أنحاء المحافظة.

وأكد المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة العربي، أن هذا البروتكول جزء من خطة مجموعة  العربي التي بدأت منذ 4 أعوام والتي تهدف إلى  التنمية الشاملة في قرى الصعيد الأكثر احتياجًا  وخصوصًا مشروعات المياه التي تعد الاحتياج الأول للانسان فى القرى.

وأضاف العربي أن هذا المشروع هو جزء من المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها مجموعة العربي تجاه المجتمع المصري لافتًا إلى أن استراتيجية الشركة تعدف إلى الوصول إلى كافة  قرى الصعيد.

وقال محمد عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن قطاع الدعم الفني بالشركة قام بإعداد دراسة ومسح ميداني على مستوى المحافظة لوضع اولويه الإختيار للمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك لتحسين كميات المياه المنتجه في بعض المناطق التى بها ضعف نظرًا  للتزايد المستمر فى السكان والزحف السكاني على الأراض الزراعية التى لم يتم وضع مخطط لها فى البنية الأساسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان