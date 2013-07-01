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وقفة احتجاجية للسائقين بقنا احتجاجا على نقص البنزين

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وقفة احتجاجية للسائقين بقنا احتجاجا على نقص البنزين وقفة احتجاجية للسائقين بقنا احتجاجا على نقص البنزين

نظم العشرات من سائقى التاكسى بمركز قنا وقفة احتجاجية، أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجا على عدم حصولهم على البنزين منذ عدة أيام، مما أثر على احتياجات أسرهم اليومية.

قام السائقون المحتجون بوضع سيارتهم بمداخل الشوارع المؤدية إلى ديوان عام المحافظة ومنع السيارات من المرور، مطالبين بتوفير البنزين بمختلف محطات الوقود على مستوى محافظة قنا.

وقالوا إن عملهم توقف منذ ما يقرب من أسبوع بسبب نقص البنزين، مما أثر على حياتهم واحتياجات أسرهم اليومية.
> من جانبها انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان التجمهر فى محاولة لإقناع السائقين المحتجين بفتح الطريق وفض التجمهر أمام ديوان عام المحافظة إلا أنهم رفضوا التفاوض إلا بعد الحصول على البنزين وتوفيره بالمحطات.

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مصر 365