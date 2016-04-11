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اتحاد الصناعات: قروض ميسرة للتوافق البيئى تصل لـ3ملايين جنيه لكل منشأة

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اتحاد الصناعات: قروض ميسرة للتوافق البيئى تصل لـ3ملايين جنيه لكل منشأة اتحاد الصناعات: قروض ميسرة للتوافق البيئى تصل لـ3ملايين جنيه لكل منشأة
أكد المهندس أحمد كمال رئيس مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أحمد زكى السويدى، أن هناك قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المنشآت الصناعية، بقيمة استثمارية تصل إلى 3 ملايين جنيه مصرى.

وأضاف "كمال" خلال لقائه اليوم الاثنين، بشركات العاشر من رمضان بمقر جمعية مستثمرى العاشر بحضور ملك عبد الهادى رئيس لجنة البيئة بالجمعية والمدير التنفيذى وأكثر من 25 ممثلا لقطاعات البيئة فى الشركات الصناعية الغذائية والغزل والنسيج والكيميائية، أن الأقساط السنوية للقرض تسدد خلال فترة تتراوح من سنة حتى 5 سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية سنوية 2 ونصف% عن طريق أحد البنوك التابعة للبنك المركزى، مضيفًا أن الشركات التى تنتهى من إجراءات البنك يمكنها الصرف قبل نهاية مايو للاستفادة من ميزة الفائدة البسيطة.

وأشار أحمد كمال إلى أن اتحاد الصناعات يخدم 61 ألف مصنع و19 غرفة صناعية بينها 13 غرفة للصناعات الإنتاجية إضافة إلى غرف أخرى، مثل صناعة السينما والحرف اليدوية والإعلام، مضيفا أن مكتب الالتزام البيئى ليس منفذ قانون وإنما يساعد المصانع التى لديها رغبة فى الالتزام بالقانون وتطبيق التوافق البيئى الذى يحقق عائدا اقتصاديا من خلال الدعم الفنى والتمويلى للمنشآت الصناعية.

جدير بالذكر أن المهندس أحمد كمال رئيس مكتب الالتزام البيئى اصطحب معه فريق عمل المكتب بالكامل، وهم "المهندس شريف حمدى خبير صناعات النسيج، والمهندس عادل طه خبير الصناعات الكيماوية، والمهندس عماد على خبير الصناعات الغذائية والأخشاب والمهندسة سارة محمد فتحى خبيرة التنمية المستدامة، والمهندسة وفاء إسماعيل خبيرة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للإجابة على أى استفسارات خاصة بكل صناعة.

اتحاد الصناعات قروض ميسرة للتوافق البيئى تصل لـ3ملايين جنيه لكل منشأة (1)

اتحاد الصناعات قروض ميسرة للتوافق البيئى تصل لـ3ملايين جنيه لكل منشأة (2)

اتحاد الصناعات قروض ميسرة للتوافق البيئى تصل لـ3ملايين جنيه لكل منشأة (3)

اتحاد الصناعات قروض ميسرة للتوافق البيئى تصل لـ3ملايين جنيه لكل منشأة (4)

اتحاد الصناعات قروض ميسرة للتوافق البيئى تصل لـ3ملايين جنيه لكل منشأة (5)


>- اليوم. "اتحاد الصناعات" يبحث مع جمعية مستثمرى العاشر سبل تمويل المشروعات

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