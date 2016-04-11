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الأمن الكويتي ينفي إحباط مؤامرة لداعش لمهاجمة مطار العاصمة

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الأمن الكويتي ينفي إحباط مؤامرة لداعش لمهاجمة مطار العاصمة الأمن الكويتي ينفي إحباط مؤامرة لداعش لمهاجمة مطار العاصمة

عناصر من الأمن الكويتي – أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، نفيها ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن إحباط أجهزة الأمن هجوم لتنظيم داعش المتشدد على مطار الكويت.

وقالت إدارة الإعلام الأمني في الوزارة، ‘‘إن كل ما نشر من تفاصيل عن الهجوم المزعوم على المطار غير صحيح على الإطلاق جملة وتفصيلًا’’، حسبما ذكرت سكاي نيوز .

وأكد بيان وزارة الداخلية على أن ‘‘كافة أجهزة الأمن تقوم بمسؤولياتها وواجباتها وتتخذ كل الوسائل والتدابير الاحترازية التي تضمن أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين’’.

ودعت الوزارة الجميع إلى توخي الحرص في عدم نشر هذه الأخبار المختلقة والانسياق وراء تلك الأخبار المزعومة حتى لا تلقي بظلالها على أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

وكانت صحيفة كويتية أشارت إلى أن جهاز أمن الدولة “أحبط مخططًا إجراميًا لزعزعة الأمن وضبط 3 إرهابيين ينتمون إلى داعش خططوا لمهاجمة المطار وتفجير بعض المساجد في البلاد.

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