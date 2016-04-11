ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: الكرة ستحسم التأهل

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إنه سيتم إعلاء كرة القدم والصبر على شغف الفوز، خلال مباراة فريقه غدا الثلاثاء أمام فولفسبورج في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي يتعين على الملكي فيها الفوز بثلاثة أهداف نظيفة لضمان التأهل إلى نصف النهائي.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي قبيل مباراة غد، أشار زيدان "هناك الكثير من الرسائل التي يمكن قولها للاعبين خلال الإحماء، ولكن ما يجب علينا فعله هو على النقيض من ذلك. إنها مباراة هامة ولكن خوضها يتطلب التركيز الشديد.. يجب أن نركز من أول دقيقة في المباراة وحتى آخرها".

وأكد زيدان أن لعب كرة القدم والتحلي بالصبر أهم عاملين خلال مباراة غد، مبينا "نحن ندرك أن الحفاظ على شباكنا نظيفة سيمنحنا المزيد من الفرص.. ولكن كل ما علينا فعله هو لعب كرة القدم".

كما أضاف أن لاعبي فولفسبورج سيبدأون المباراة بقوة لأنهم يدركون حجم ما يخوضونه، ولكننا سنلعب بنفس الكثافة والكرة ستحسم الأمر. علينا أن نلعب بشكل جيد وننافس ونركض، لعب كرة القدم هو الأهم".

وأقر زيدان بالشعور بالضغط قبيل لقاء فولفسبورج، الفائز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين، ولكنه ضغط مماثل لما يحدث في مباريات أخرى، مشيرا "أنا لست قلقا على الإطلاق لأننا نركز تماما. عندما أرى تركيز اللاعبين لا أشعر بالضغط".

ورفض زيدان الإدلاء برأيه حول الأداء التحكيمي "لن أتدخل في مسألة التحيكم، لم أقم بالأمر في لقاء الذهاب ولن أقوم به في مباراة الإياب".

ووجه المدرب الفرنسي رسالة للاعبيه أكد فيها على أهمية عدم القلق لأن انتفاضة الفريق لن تحدث في خمس دقائق بل أمامهم المباراة كاملة، كما وجه رسالة للمشجعين لدعم الفريق منذ بداية اللقاء إلى آخره.

كما أكد "ريال مدريد مستعد دائما للمضي قدما والقيام بالمزيد لأنه النادي الأكثر تتويجا بدوري الأبطال الأوروبي وهذا لم يأت من فراغ. تاريخ النادي كبير جدا؟ لست قلقا لأن الهدوء هو أفضل طريقة لبدء المباراة.. أنا شخص إيجابي دوما. لقد حققت أشياء بلعبي بهذه الفلسفة".