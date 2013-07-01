"30 يونيو" بالإسكندرية تمهل مرسى حتى الثلاثاء مهددين بالعصيان المدنى

قامت اللجنة التنسيقية ليوم 30 يونيو بإصدار بيان أكدوا فيه استمرارهم فى الاعتصام بعد عزل مرسى جماهيرياً عارضين مطالبهم.

وجاء نص البيان: "باسم أكثر من 22 مليون مواطن مصرى وقعوا على استمارة تمرد لسحب الثقة نيابة عن الشعب المصرى نعلن اليوم أن محمد محمد مرسى عيسى العياط لم يعد رئيسا شرعيا لجمهورية مصر العربية".

وأعلنت اللجنة فى بيانها، أن الشعب المصرى يطلب من أعمدة مؤسسات الدولة الجيش والشرطة والقضاء أن ينحازوا بشكل واضح إلى الإرادة الشعبية المتمثلة فى احتشاد الجمعية العمومية للشعب المصرى فى ميدان التحرير والاتحادية وسيدى جابر وكافة ميادين التحرير فى جميع المحافظات.

وأكد البيان الاستمرار فى الاعتصام فى ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وكل ميادين التحرير بكل المحافظات، مؤكدين على التزام السلمية التامة لأن الدم المصرى كله حرام ولن نسمح لأحد أو تنظيم أو جماعة إرهابية أن يجر وطننا الغالى مصر إلى حرب أهلية.

ورفضت اللجنة فى بيانها القبول بأى حل وسط ولا بديل عن الإنهاء السلمى لسلطة الإخوان والمتمثلة فى مندوب مكتب الإرشاد محمد مرسى بقصر الاتحادية والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأمهلت اللجنة فى بيانها محمد مرسى عيسى لموعد أقصاه الخامسة من مساء الثلاثاء القادم الموافق 2 يوليو أن يغادر السلطة حتى تتمكن مؤسسات الدولة المصرية من الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإلا فإن الجمعية العمومية للشعب المصرى مدعوة إلى الاحتشاد فى كل ميادين الجمهورية مع الزحف إلى قصر القبة، بالإضافة إلى أن هذا الموعد الخامسة من مساء الثلاثاء بداية الدعوة لعصيان مدنى شامل من أجل تنفيذ إرادة الشعب المصرى.