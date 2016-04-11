53 % نسبة تراجع ضحايا الحوادث في الشارقة

أعرب المقدم الدكتور أحمد سعيد الناعور نائب مدير ادارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الإدارات والاقسام التابعة للادارة، والتي تمكنت من توصيل رسالتها المرورية التوعوية التي مست كافة شرائح المجتمع بدءاً من جمهورها الداخلي، ووصولاً إلى أفراد الجمهور، وذلك بهدف تنمية الحس الأمني والثقافة المرورية والشعور بالمسؤولية الوطنية لديهم والتي اعتمدت على سياسة الدقة والشفافية في تقاريرها وإبراز إنجازاتها ومساهماتها بكل مصداقية ووضوح، وايماناً منها بأن المجتمع عنصر فعال ومهم في ترسيخ مفهوم الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة ، وإنجاح برامجها وإستراتيجيتها وتحقيق أهدافها المنشودة.

وأشار المقدم الناعور أن الربع الأول من العام الجاري (2016) تميز بانخفاض واضح وملموس في عدد وفيات حوادث الدهس وذلك نظراً لاعتماد القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في ادارة المرور والدوريات على أساليب التوعية بمختلف أشكالها، باستخدام وسائل التأثير المباشر كوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي، وتفعيل الحملات التوعوية الميدانية من جهة، واستعمال أساليب الضبط والردع عندما تقتضيها الحاجة من جهة أخرى.

وقال أن احصائية الربع الأول من العام الجاري 2016 انخفضت بنسبة 53% أي بمعدل 8 حالات وفاة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2015 والتي بلغت 17 حالة وفاة.

وأضاف أن هناك انخفاض كبير في حوادث الدهس على المناطق الساخنة والتي تتمثل في شارع مليحة، شارع الذيد – الشارقة، شارع الامارات، شارع محمد بن زايد، شارع الشارقة الدائري) بنسبة 77% خلال الربع الاول من العام الحالي 2016.

مؤكداً على السياسة التوعية التي تنفذها شرطة الشارقة عن طريق الحملات الميدانية المستمرة على مدار العام والتي تمس معظم المخالفات المرورية التي كانت وراء وقوع الحوادث المرورية، بالإضافة إلى تفعيل المحاضرات والندوات العلمية على مؤسسات الامارة من مدارس وجامعات ومراكز الشباب لتوصيل رسالة التوعية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع، فضلا عن تغليظ العقوبات والمخالفات على المستهترين والمخالفين لأنظمة السير والمرور، وعدم التساهل مع المتهورين خاصة فيما يتعلق ببعض المخالفات الخطيرة.

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