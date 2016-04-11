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قنوات الحياة: مستمرون في التعاون مع برومو ميديا كشركاء نجاح

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إيهاب طلعت رئيس مجلس إدارة بروموميديا و محمد سمير رئيس شبكة قنوات الحياة

إيهاب طلعت رئيس مجلس إدارة بروموميديا و محمد سمير رئيس قنوات الحياة

أكد محمد سمير رئيس شبكة قنوات الحياة، انه تم التوافق بين شبكة قنوات الحياة وشركة بورمو ميديا، مؤكدًا أن الشبكة مستمرة في التعاون مع شركة برومو ميديا كشركاء نجاح.

وقال سمير، أنه كان لا يعلم حجم أموال بروموميديا، لدى عدد كبير من وسائل الإعلام وعلى رأسها قناة ten، موضحا أن ما نشر فى الصحف بخصوص العلاقة ما بين قنوات الحياة وبورمو ميديا وما علمناه عن حقيقة إن بروموميديا لديها مديونية لدى الكثير من الجهات هى التى أدت إلى تأخر سداد المستحقات المالية لقنوات الحياة.

وأضاف سمير، اننا نؤكد على أنه تم التوافق ما بين قنوات الحياة وبرومو ميديا، ونحن مستمرون فى العلاقة فيما بيننا كشركاء نجاح، مؤكدا أنه كان هناك اجتماعا عقد مساء أمس الأحد، فى إطار الاجتماعات الدورية بيننا، لبحث خطة البرامج للقناة وتطويرها فى المرحلة المقبلة، ومن بينها بالطبع الاستعدادات لرمضان.

وأشار إلى احترامه لشركة بروموميديا، التى تعد الأكبر فى سوق الإعلان فى ، ونقدر ونثمن دورها الذى تلعبه فى دعم ومساندة الإعلام بشكل عام وفى السوق الإعلانى بشكل خاص.

 

 

صورة البيان

صورة البيان

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