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رؤساء برلمانات الدول العربية يؤكدون وقوفهم بجانب مصر فى قضية سد النهضة

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رؤساء برلمانات الدول العربية يؤكدون وقوفهم بجانب مصر فى قضية سد النهضة رؤساء برلمانات الدول العربية يؤكدون وقوفهم بجانب مصر فى قضية سد النهضة
أكد رؤساء برلمانات الدول العربية، دعمهم لمصر فى المحادثات الجارية حول نهر النيل، معربين عن وقوفهم بجانب والسودان حول قضية سد النهضة الأثيوبى، بما له من أثار على الحصة المائية المقررة لهما.

ورحب رؤساء البرلمانات، فى ختام أعمال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلمانى العربى اليوم، بعودة الحياة البرلمانية إلى مصر استكمالاً للبند الأخير على جدول خارطة الطريق.

كما أكد رؤساء برلمانات الدول العربية دعمهم لمصر فى المحادثات الجارية حول نهر النيل، واطلع باهتمام على المشروعات الحيوية الكبرى الجارية لإطلاق العمل الاقتصادى والتنموى والاستثمارى فى هذا البلد الشقيق، وأدان رؤساء البرلمانات الجرائم الإرهابية الدموية المرتكبة ضد أمن واستقرار جمهورية مصر العربية.

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مصر 365

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