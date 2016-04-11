أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العاهل السعودى يبعث برقية شكر للرئيس السيسي فور مغادرته مصر

Google+ Print
العاهل السعودى يبعث برقية شكر للرئيس السيسي فور مغادرته مصر العاهل السعودى يبعث برقية شكر للرئيس السيسي فور مغادرته مصر
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية شكر للرئيس عبدالفتاح ، فور مغادرته، القاهرة اليوم، أعرب خلالها عن سعادته لزيارة ، وما لقاه من حفاوة فى استقباله.

فيما يلى نص البرقية:

صاحب الفخامة الأخ العزيز / الرئيس عبدالفتاح سعيد السيسي حفظه الله
>رئيس جمهورية مصر العربية
>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-
>يسرنا ونحن نغادر بلدكم الشقيق فى ختام الزيارة التاريخية التى سعدنا فيها بلقاء فخامتكم أن نبعث لكم وللشعب المصرى الشقيق بالغ شكرنا وامتناننا على ما لقيناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة من فخامتكم والحكومة المصرية ومن رئيس وأعضاء مجلس النواب ومن الشعب المصرى الشقيق.

فخامة الرئيس، لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التى عقدناها مع فخامتكم عمق العلاقات التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والرغبة المشتركة فى تعزيز التعاون فى المجالات كافة، وتأكيد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا، وقد أسفرت - ولله الحمد والمنة - عن نتائج إيجابية كبيرة وإضافات نوعية لها دلالاتها وانعكاساتها الإيجابية على علاقاتنا الاستراتيجية، وبما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا وأمتنا العربية والإسلامية.

وختاماً نسأل المولى القدير أن يديم على فخامتكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصرى الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.
>


>وتقبلوا فائق تحياتنا وتقديرنا،،،.


>أخوكم
>خادم الحرمين الشريفين
>سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
>ملك المملكة العربية

موضوعات متعلقة..
>

خادم الحرمين يغادر القاهرة متوجهاً إلى أنقرة والسيسى فى وداعه بالمطار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"