العاهل السعودى يبعث برقية شكر للرئيس السيسي فور مغادرته مصر

فيما يلى نص البرقية:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، فور مغادرته، القاهرة اليوم، أعرب خلالها عن سعادته لزيارة مصر ، وما لقاه من حفاوة فى استقباله.

صاحب الفخامة الأخ العزيز / الرئيس عبدالفتاح سعيد السيسي حفظه الله

>رئيس جمهورية مصر العربية

>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-

>يسرنا ونحن نغادر بلدكم الشقيق فى ختام الزيارة التاريخية التى سعدنا فيها بلقاء فخامتكم أن نبعث لكم وللشعب المصرى الشقيق بالغ شكرنا وامتناننا على ما لقيناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة من فخامتكم والحكومة المصرية ومن رئيس وأعضاء مجلس النواب ومن الشعب المصرى الشقيق.

فخامة الرئيس، لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التى عقدناها مع فخامتكم عمق العلاقات التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والرغبة المشتركة فى تعزيز التعاون فى المجالات كافة، وتأكيد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا، وقد أسفرت - ولله الحمد والمنة - عن نتائج إيجابية كبيرة وإضافات نوعية لها دلالاتها وانعكاساتها الإيجابية على علاقاتنا الاستراتيجية، وبما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا وأمتنا العربية والإسلامية.

وختاماً نسأل المولى القدير أن يديم على فخامتكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصرى الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

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>وتقبلوا فائق تحياتنا وتقديرنا،،،.

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