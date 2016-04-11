بالصور.. الصومال تعدم المتحدث السابق باسم حركة الشباب علنا

>قال مسئولون قضائيون، إن المتحدث الإعلامى السابق باسم حركة الشباب الصومالية المتشددة، تم إعدامه علنا على يد فرقة إطلاق نار حكومية، اليوم الاثنين، لإصداره أمرا بقتل 6 صحفيين.

واعترف حسن حنفى الذى نسق عقد مؤتمرات صحفية للحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة عندما كانت حركة الشباب تسيطر على العاصمة مقديشو خلال محاكمته أنه قتل صحفى فى الصومال بنفسه.

وقال عبد الله حسن نائب القاضى فى المحكمة للصحفيين فى موقع الإعدام اليوم الاثنين "اليوم تنفذ المحكمة الإعدام فى حسن حنفى الذى قتل صحفيين، ومنذ عام 1992 قتل 59 صحفيا فى المجمل فى الصومال وفقا للجنة حماية الصحفيين.

واعترف حنفى (30 عاما) بالانضمام لحركة الشباب فى 2008 عندما عمل صحفيا لمحطة محلية. واعتقل فى كينيا المجاورة العام الماضى وتمت إعادته للصومال لمحاكمته.

وقال مسؤولون فى المحكمة إن محكمة عسكرية أعدمت منذ أيام قليلة رجلين اتهمتهما بقتل صحفية كانت تعمل بالإذاعة الرسمية.



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