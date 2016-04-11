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كيت ميديلتون تختار اللون الأزرق لإطلالتها في الهند

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الإثنين 11-04-2016 10:46

تألقت دوقة كامبريدج كيت ميديلتون Kate Middleton بإطلالة ملكية جميلة خلال زيارتها الحالية للهند، حيث اختارت اللون الأزرق بدرجة Royal Blue بفستان يحمل توقيع مصممتها البريطانية المفضلة جيني بيكهام Jenny Packham.
تميَّز فستان الدوقة بتفاصيله الجذابة وتطريزاته الفخمة التي تحاكي الأزياء الهندية بجمالها، وأضافت كيت لإطلالتها شالاً من نفس خامة الفستان حتى تحاكي به الأزياء الهندية، ونسَّقته مع أقراط أنيقة مزينة بأحجار الياقوت الزرقاء، وحقيبة سهرة صغيرة بنفس اللون.
شاهدي إطلالة كيت ميديلتون وأخبرينا رأيك.

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سيدتي