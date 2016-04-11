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نجمات MTV Movie Awards يغطّيهن الأسود!

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الإثنين 11-04-2016 14:54

أقيم ليلة البارحة حفل توزيع جوائز "MTV" للأفلام، بحضور أجمل نجمات السينما وبعض عارضات الأزياء المتألقات على السجاد الأحمر بأجمل الإطلالات.

طغى اللون الأسود على معظم الإطلالات في هذا الحفل، حيث ارتدته عارضة الأزياء والممثلة كارا ديليفين Cara Delevingne ببدلة عصرية تحمل قصّات جريئة على الصدر، وصديقتها جيجي حديد Gigi Hadid التي ارتدت بدلة رسمية باللون الأسود وتحمل تقليماً صغيراً وغير واضح، أما العارضة كيندل جينر Kendall Jenner فقد اختارت فستاناً قصيراً لإطلالتها ونسّقته مع حذاء برباط طويل يصل إلى أعلى الفخذ، فكان اختيارها عصرياً وجريئاً كما عهدناها.
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وارتدت نجمات السينما كذلك إطلالات درامية باللون الأسود، فشاهدنا جيسيكا تشاستاين Jessica Chastain بفستان أنيق من "جيفينشي Givenchy"، وشارليز ثيرون Charlize Theron بإطلالة مميزة بفستان قصير بتفاصيل رائعة، بالإضافة للممثلة ليزي كابلانLizzy Caplan التي اختارت فستاناً براقاً باللون الأسود كذلك.

وبعيداً عن الإطلالات السوداء، أعجبتنا إطلالة الممثلة ايميليا كلارك Emilia Clarke بفستانها الأبيض بالطبعات الناعمة، وإطلالة هولاند رودن Holland Roden التي اختارت بدلة ناعمة بلون أزرق مشرق.

شاهدي معنا إطلالات النجمات في حفل MTV" Movie "Awards، وأخبرينا من الأجمل برأيك؟

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هل تفضلين النجمات في فساتين ايلي صعب أم زهير مراد؟

 

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سيدتي