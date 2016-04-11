"مودا أوبراندي" يطلق مجموعة "سي مي" الشرق أوسطية للمجوهرات الراقية

أعلن متجر "مودا أوبراندي" Moda Operandi عن الإطلاق الحصري لعرض مسبق مميّز جداً للمجوهرات بعد القيام مؤخراً برحلة إلى دولة الإمارات للمشاركة في عروض "فاشن فورورد" Fashion Forward دبي للعام 2016.

إنّ "سي مي" SeeMee للمجوهرات الفاخرة هي العلامة التجارية الوحيدة المعتمدة من منظمة التجارة العادلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن تطرح المجموعة على موقع "مودا أوبراندي" Moda Operandi الالكتروني اعتباراً من 8 أبريل، مع تشكيلة مميزة من التصاميم على شكل قلوب أعدّتها نساء عازمات على النضال.

فقد صمّمت نساءٌ اختبرن الأمرَّين نتيجة التعرّض للعنف والنبذ من مجتمعاتهن، كلَ قطع المجوهرات الفاخرة في مجموعة سي مي تصميماً يدوياً جميلاً من الذهب عيار 18 قيراطاً والأحجار الكريمة،. أطلقت "كاترينا أوكيو"، مؤسِسة "سي مي" SeeMee العلامةَ التجارية بالاستناد إلى رؤية تتمثل في بناء ملاذ آمن لتمكين النساء المستضعفات وتمكينهن وإنشاء مركز تدريب ومكان عمل آمن لهنّ في المنطقة.

نجحت سي مي في إحداث ثورة في عالمَي الموضة والتجارة العادلة وجمعت بين العالمين وابتكرت منتجاً يخدم المظهر الخارجي والهدف المعنوي في آن. وبارتداء قطع المجوهرات على شكل قلب، تؤكد عميلات سي مي دعمهن لحركة heartmovement#، وهي حركة عالمية تهدف إلى استبدال العنف بالمحبة.

يمكنك تبضّع قطع المجموعة المتوفرة لفترة محدودة فقط اعتباراً من 8 أبريل على موقع www.modaoperandi.com والمساهمة بالتالي معنا في توفير مستقبل آمن للنساء الضحيات وأفراد عائلتهن.