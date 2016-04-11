مجوهرات ذهبية تُبهر الأنظار لمناسباتك الخاصة!

للذهب بريقٌ خاص تعشقه العين من النظرة الأولى، ولهذا فهو يعتبر من المجوهرات المفضلة بالنسبة للنساء يتوارثنه من جيل الى جيل، ويتزين به لمختلف المناسبات الرسمية والاحتفالات الخاصة. وفي كل موسم تُقدم دور المجوهرات تصاميم رائعة من الذهب الخالص على الأساور، الأقراط، العقود والخواتم.

أوسكار 2016 : أفخم المجوهرات تزيّن إطلالات النجمات

وقد رأينا أجمل هذه التصاميم لدى دار "كارتييه" Cartier في مجموعة "نوفيل فاغ" Vouvelle Vague الذي بدا لون الذهب فيها أقرب للبرونزي، كما في مجموعة "سيربانت" Serpent العصرية من "بوشرون" Boucheron، كما أن دار "شوبارد" Chopard قدمت أجمل التصاميم الذهبية على مجموعات ناعمة منها "هابي دايموندز" Happy Diamonds ومجموعة "غرين كاربت" Green Carpet.

أما دار "داماس" Damas فقد قدمت مجموعة مميزة من الذهب الأصفر حملت اسم "فرام ذا هارت" From the Heart امتازت بالتفاصيل الغنية.

دار "كاريرا اي كاريرا" Carrera y Carrera قدمت المجوهرات الذهبية في عدد من المجموعات منها مجموعة "بيبي انجل" Baby Angel، ومجموعة "امبراتريز" Emperatriz المستوحاة من الورود الطبيعية البديعة.

دار "بولغاري" Bulgari قدمت تصميماً رائعاً على سوار مستوحى من الأفعى من مجموعة "سيربانتي" Serpenti امتاز بالأناقة والعصرية. وغيرها من المجموعات الساحرة.

على كل سيدة ولاسيما فوق الثلاثين أن تقتني على الأقل قطعة ثمينة من المجوهرات الذهبية لتُزيّن بها اطلالاتها الرسمية في مناسباتها الخاصة.

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