الملك سلمان يصل تركيا وأردوغان على رأس المستقبلين بمطار أنقرة

وصل الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، إلى تركيا لحضور القمة الإسلامية، حيث كان فى استقباله فور وصوله الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

و بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ قليل، برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، فور مغادرته، القاهرة اليوم، أعرب خلالها عن سعادته لزيارة مصر، وما لقdه من حفاوة فى استقباله.

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