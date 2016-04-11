ليلة_الأبطال – 5 أسباب تدعو مانشستر سيتي للتفاؤل قبل مواجهة باريس سان جيرمان

تعادل مانشستر سيتي 2-2 ضد باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب الأمراء، جعل مهمة الأزرق السماوي الإنجليزي أسهل في الوصول لنصف نهائي دوري الأبطال لأول مرة.

ضف إلى ذلك 5 أسباب تدعوه للتفاؤل قبل مواجهة ليلة الثلاثاء على ملعب الاتحاد.

معجزة الـ2-2

نتيجة 2-2 في الذهاب تكررت 11 مرة في تاريخ المواجهات الإقصائية في دوري الأبطال. أصحاب الأرض في المباراة الأولى لم يتأهلوا للدور التالي سوى مرتين فقط.

مصاعب سان جيرمان في إنجلترا

باريس سان جيرمان فاز في مباراة واحدة ضد منافس إنجليزي في بلد الأسود الثلاثة. ذلك عندما فازوا على تشيلسي في دور الـ16 2-1.

جو الاستثنائي

جو هارت حارس مانشستر سيتي لديه رقم استثنائي في دوري الأبطال، حيث استطاع التصدي لأخر 3 ضربات جزاء سددوا عليه في البطولة ختمهم بمنع زلاتان إبراهيموفيتش من التسجيل في حديقة الأمراء.

استمرارية زلاتان

نعم سجل مهاجم باريس سان جيرمان على الأقل هدفا في أخر 5 مباريات له في دوري الأبطال. لكن التاريخ يؤكد أن السويدي الأسطوري أبدا لم يسجل في 6 مباريات متتالية في دوري الأبطال.

عقدة دور الثمانية

مسيرة باريس سان جيرمان الأوروبية في المواسم الثلاثة السابقة دائما ما كانت تنتهي في دور الثمانية. لم يتأهل أبناء العاصمة الفرنسية إلى نصف النهائي سوى مرة واحدة كانت في عام 1995.