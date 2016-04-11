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العاهل الأردنى يستقبل ولى ولى العهد السعودى

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العاهل الأردنى يستقبل ولى ولى العهد السعودى العاهل الأردنى يستقبل ولى ولى العهد السعودى
أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى استقبل ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله الأردن.

وتأتى زيارة ولى ولى العهد السعودى إلى الأردن انطلاقاً من الروابط الأخوية بين المملكة العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


>- ولى ولى العهد السعودى يغادر القاهرة متوجها إلى الأردن
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مصر 365

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