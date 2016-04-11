الديوان الملكى: ولى ولى العهد يزور الأردن اليوم لبحث القضايا الإقليمية

صدر عن الديوان الملكى السعودى بيانا اليوم، الاثنين، قال فيه إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يقوم بزيارة رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية اليوم.

وأوضح الديوان الملكى أن الزيارة تأتى انطلاقا من الروابط الأخوية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى كل المجالات، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويزور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، سعود ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مصر منذ الخميس الماضى وتنتهى الزيارة اليوم الاثنين، فى زيارة تاريخية لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

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