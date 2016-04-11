القوات الأمنية العراقية تحبط هجوما انتحاريا فى بغداد

>أحبطت القوات الأمنية العراقية، هجوما إرهابيا كان سينفذه انتحارى من تنظيم داعش، كان يرتدى حزاماً فى العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، اليوم الإثنين ، أن قوة تابعة لمديرية الاستخبارات العسكريه تمكنت من خلال عملية نوعية اعتقلت انتحاريا كان يعتزم تفجير حام ناسف يحمله مستهدفا مواطنين فى جانب الرصافة ببغداد.

وأضافت، ان قوة من المفارز المدنية والعسكرية لمديرية الاستخبارات العسكرية وفق معلومات استخبارية ألقت القبض على الانتحارى قبل تنفيذه العملية.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد ، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامى) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.