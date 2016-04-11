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السفير السعودى فى ختام زيارة خادم الحرمين الشريفين: شكرا الملك سلمان

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السفير السعودى فى ختام زيارة خادم الحرمين الشريفين: شكرا الملك سلمان السفير السعودى فى ختام زيارة خادم الحرمين الشريفين: شكرا الملك سلمان
احتفى أحمد عبد العزيز قطان السفير السعودى لدى القاهرة، بانتهاء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك وخادم الحرمين الشريفين بعد مغادرته القاهرة عقب انتهاء الزيارة التاريخية وتوقيع عدد من الاتفاقيات.

وقال قطان فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، "زيارة خادم الحرمين الشريفين التاريخية، تنتهى بعد توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، شكراً الملك سلمان".


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