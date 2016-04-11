أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مستريح جديد يستولى على مليون و685 ألف جنية من 8 مواطنين فى المنصورة

Google+ Print
مستريح جديد يستولى على مليون و685 ألف جنية من 8 مواطنين فى المنصورة مستريح جديد يستولى على مليون و685 ألف جنية من 8 مواطنين فى المنصورة
تقدم عدد من المواطنين ببلاغ ضد مستريح جديد بمركز المنصورة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغات من 8 مواطنين إلى الرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث مركز المنصورة، ضد حسن م ك صاحب مصنع بلاستك، بجمع مبلغ مليون و685 ألف جنيه، مقابل دفع فائدة شهرية، وبعد تأخره عن سدد الاتفاق بينهم، قاموا بمطالبته برد الأموال لهم، وبعد الاتفاق على ميعاد لرد الأموال اختفى من القرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


>- بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة من شوارع المنزلة فى الدقهلية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365