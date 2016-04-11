مستريح جديد يستولى على مليون و685 ألف جنية من 8 مواطنين فى المنصورة

تقدم عدد من المواطنين ببلاغ ضد مستريح جديد بمركز المنصورة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغات من 8 مواطنين إلى الرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث مركز المنصورة، ضد حسن م ك صاحب مصنع بلاستك، بجمع مبلغ مليون و685 ألف جنيه، مقابل دفع فائدة شهرية، وبعد تأخره عن سدد الاتفاق بينهم، قاموا بمطالبته برد الأموال لهم، وبعد الاتفاق على ميعاد لرد الأموال اختفى من القرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

- بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة من شوارع المنزلة فى الدقهلية