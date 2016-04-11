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CNN تكشف عن مقال قديم للبرادعى يؤكد: "جزيرتا صنافير وتيران سعوديتان"

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CNN تكشف عن مقال قديم للبرادعى يؤكد: "جزيرتا صنافير وتيران سعوديتان" CNN تكشف عن مقال قديم للبرادعى يؤكد: "جزيرتا صنافير وتيران سعوديتان"
كشفت CNN الأمريكية عن مقال قديم للدكتور محمد البرادعى، أكد فيه أن جزيرتى صنافير وتيران سعوديتان، وقالت الشبكة إن المقال الذى كتبه البرادعى بصفته محاميًا دوليًا منذ أكثر من 30 عامًا، يتناول تقسيم مناطق السيادة بمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، ونُشر فى يوليو 1982 فى المجلة الأمريكية للقانون الدولى.

وقال البرادعى، وفقاً للمقال، إن الساحل الشرقى يقع تحت السلطة المصرية والساحل الغربى يقع تحت السيادة ، مضيفاً "جزر تيران وصنافير تقع تحت "الاحتلال" المصرى منذ عام 1950 بينما تدعى السعودية ملكيتهما مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، فى حين أن مضيق تيران، والذى يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء، هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية، وهو الممر الحيوى الذى يستخدم فى الملاحة."

CNN تكشف عن مقال قديم للبرادعى يؤكد جزيرتا صنافيروتيران سعوديتان (1)

CNN تكشف عن مقال قديم للبرادعى يؤكد جزيرتا صنافيروتيران سعوديتان (2)


>الصحف الأمريكية: "تيران وصنافير" سعوديتان.. نيويورك تايمز تنشر وثيقة تؤكد الحقيقة التاريخية بانتقال الجزيرتين للسيطرة المصرية عام 1950.. مدير CIA: لن نستخدم أساليب التعذيب مجددا

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