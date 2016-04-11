شيرين: مشهد «الصرصار» سبب شهرتي.. وسأغلق «الشرق» لو كنت وزيرة للإعلام

كتبت – إنجي لطفي

قالت الفنانة “شيرين” التي حلت ضيفة على برنامج “100 سؤال”، والذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب في حلقة أمس “الأحد”، والتي أذيعت على قناة “الحياة” في الساعة 11 مساء، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان يستحق معاملة أفضل من ذلك، مضيفة: ‘‘إحنا اتعودنا على احترام الكبير، ولكن فقدنا بعض المبادئ اللي هو الصغير بيحترم الكبير، والكبير يحنو على الصغير’’.

وأضافت “شيرين” أن مصر عاشت في سلام لمدة 30 عامًا، قائلة: ‘‘لو أنا حكمت البيت عندي 30 سنة وقصرت في حق اللي في البيت كله المفروض يغفرولي مش يرموني في دار المسنين’’.

وتابعت: ‘‘مبارك فضل يحكم 30 سنة ولما الناس قالت له كفاية، قال خلاص أنا هسيب الحكم بس هعيش وأموت في البلد’’.

و كشفت عن أنها تحب طريقة الإعلامي توفيق عكاشة، حيث قالت: ‘‘يبسط المعلومات للناس، ويصل لهم لو قاعدين على الطبلية’’. ولا أعرف ظروف استقباله للسفير الإسرائيلي، كي أعطي رأيي، جايز يكون عايز طلبات، والدكتور توفيق هو الوحيد اللي يقدر يجيب عن هذا الموضوع، وبالنسبة لي أنا أول مرة أعرف المسجد الأقصى بسبب تصوير عكاشة له، لأني كنت أعتقد في البداية أنه مجرد القبة الصفراء فقط.

ومن ناحية أخرى كشفت الفنانة أنها لو كانت وزيرةً للإعلام كانت ستوقف قنوات كثيرة محرضة على الاضرابات والانتفاضات منها قناة “الشرق”.

وأكدت الفنانة شيرين، أن المسيحيين وضعهم فى مصر حاليًا أفضل من عهد مبارك، مشيرة إلى أنه خلال حكم مبارك كان وضعهم جيد أيضًا، أما الفترة التي تأثر فيها وضعهم كان عقب ثورة يناير، وأضافت مصر بلد الأقباط من زمان منذ الفراعنة”.

وكشفت “شيرين” أنها قبل أن تصبح ممثلة كان لديها أمنيات أخرى أحدهم أن تصبح راهبة وأخرى أن تصبح مضيفة جوية، موضحة بأنه لو عاد بها الزمن لأختارت أن تصبح ممثلة.

وقالت الفنانة شيرين إن الضحك بالنسبة لها أمر صعب، مؤكدة أنها لم تعرف صوتها حتى شاهدت مسرحية “شاهد مشفش حاجة” عندما عزمها الفنان عمر الحريري عليها.

وأضافت “شيرين” أنها تحب صوت ضحكة الفنانة نبيلة عبيد أكثر من ضحكة الفنانة بوسي، مشيرة إلى أن بعض الفنانات لا يقبلن أدوار الإغراء لإرضاء الجمهور.

وتابعت: ‘‘ممكن الفنانة تقلع هدومها وميبقاش فيه إغراء وتبقى زي الهيكل العظمي، والفنان المفروض يعمل أي دور’’.

وقالت الفنانة شيرين إن مشهد “الصرصار” في مسرحية المتزوجون، سبب شهرتها، وإنها مشتاقة للوقوف على المسرح، لأن بدايتها كانت على المسرح من خلال البالية، وجورج سيدهم هو من رشحني للمسرحية.. وقبلت الاشتراك فيها بعد اعتذار الفنانة هويدا .. وبكون سعيدة جدًا لما أفتكر المسرحية، ولما أشوف الناس بتشكر فيها.

وأضافت “شيرين”، كنت أتمنى أكون مكان روز في فيلم تيتانيك، وأعمل كل مشاهد الفيلم، ما عدا مشهد السيارة.

وأبدت الفنانة شيرين رفضها التام لفكرة الواسطة فى الفن مشيرة أن البطولة والمكانة فى الفن لا تأتى من فراغ والمكانة والبطولة تأتى من عدة مقومات اهمها بالموهبة، والاجتهاد، بالخبرات، وبمرور السنين، ولو فرضا نزل شخص من السماء السابعة على انه نجم وهو معندوش موهبة يبقى حيستمر يوم يومين ويختفى.

واختتمت شيرين حديثها قائلة: ” كل شخص يأخذ نصيبه فى هذه الدنيا ولكل مجتهد نصيب”.