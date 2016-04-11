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صور.. مناوشات بين الأمن والأهالي خلال تنفيذ قرار إخلاء عقار بوسط البلد

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أجبرت قوات الأمن المركزي سكان عقار رقم 10 بشارع النبراوي من شارع شامبليون بوسط القاهرة من أخلاء منازلهم بعد سقوط جزئى في المبني يوم الأربعاء الماضي وصدور قرار إخلاء للمبني .
> فيما حدث مناوشات بين سكان العقار والقوات بعد تحويطهم للمبنى لإجبار السكان علي أخلاء العقار وترك منازلهم وأتهام بعض السكان أحد قوات الأمن بالتعدي عليهم .
> وترجي سكان العقار قوات الأمن بالسماح لهم من دخول المبني لأخراج أمتعتهم ومحتويات منازلهم قبل تنفيز قرار الأزالة .

المراسل : عمر عبد الناصر

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