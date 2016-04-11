صور.. مناوشات بين الأمن والأهالي خلال تنفيذ قرار إخلاء عقار بوسط البلد
أجبرت قوات الأمن المركزي سكان عقار رقم 10 بشارع النبراوي من شارع شامبليون بوسط القاهرة من أخلاء منازلهم بعد سقوط جزئى في المبني يوم الأربعاء الماضي وصدور قرار إخلاء للمبني .
> فيما حدث مناوشات بين سكان العقار والقوات بعد تحويطهم للمبنى لإجبار السكان علي أخلاء العقار وترك منازلهم وأتهام بعض السكان أحد قوات الأمن بالتعدي عليهم .
> وترجي سكان العقار قوات الأمن بالسماح لهم من دخول المبني لأخراج أمتعتهم ومحتويات منازلهم قبل تنفيز قرار الأزالة .
المراسل : عمر عبد الناصر