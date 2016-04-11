بالصور.. الجامعة العمالية بكفر الشيخ وجمعية شباب مصر تكرمان الأيتام

كرمت الجامعة العمالية، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عامر الجارحى عميد فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ، ولبنا شتا رئيس مجلس إدارة جمعية شباب مصر ، وبالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، 100 يتيم من أيتام مؤسسة دار الإيواء للأيتام، وجمعية الإيمان للأيتام، بحضور الدكتور إيهاب السعيد عبد الحافظ أستاذ التربية الإسلامية، والمحاسب عبد الله عبد العليم والدكتور عبد السلام كمال الدين الناشط الحقوقى، ولفيف من الشعبيين و أهالي المحافظة.

وشهد حفل التكريم عددا من الفقرات الفنية والموسيقية والألعاب الترفيهية، وتم توزيع الجوائز المادية والعينية على الأيتام.

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