محافظ جنوب سيناء ونائب وزير الإسكان يضعان حجر أساس تطوير منطقة الرويسات

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، بوضع حجر الأساس لمشروع بناء 500 وحدة سكنية لصالح أهالى منطقة الرويسات، ويتم تمويل المشروع من صندوق الإسكان بالمحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية، ويستهدف المشروع توفير سكن آمن وآدمى لأهالى الرويسات.

كما تم أيضا وضع حجر أساس ترفيق 604 قطع أرض بالمنطقة للأهالى أيضا، بإجمالى تكلفة 200 مليون جنيه كمرحلة أولى.

وقال فودة، إنه سيتم القضاء على العشوائيات بحى الرويسات خلال عامين، ووضع حجر الأساس لإنشاء مدينة الرويسات الجديدة، يعد من أفضل الخطوات التى تمت على أرض المحافظة، خاصة أن الرويسات عانت منذ 16عامًا من التعديات، وانتشار المساكن العشوائية، وناشد أهالى المنطقة بمساعدة الجهات الحكومية لتنفيذ المشروع.

من جانبه، أوضح درويش أن منطقة الرويسات بعد تطويرها ستكون نموذجًا يحتذى به بكافة المناطق العشوائية، مؤكدًا أنه لن يتم إزالة أى منزل إلا إذا كان داخل خط التنظيم، وسيتم منحه قطعة أرض بديلة.

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