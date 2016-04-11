أعراض فقر الدم عند الأطفال أهمها تأخر المشى والحبو والكلام

فقر الدم عند الأطفال

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أعراض فقر الدم عند الأطفال

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فقر الدم من المشكلات الصحية التى تصيب العديد من الأطفال الصغار، ويجهل بعض الآباء والأمهات أعراض إصابة أطفالهم بهذا العرض الخطير، والذى يسبب لهم الكثير من المشاكل الصحية.>ويوضح الدكتور حسام جلال استشارى أمراض الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى المطرية العام، أن تأخر اكتشاف وعلاج فقر الدم لدى الأطفال يحمل لهم الكثير من المشكلات الصحية مستقبلا، مشيرا إلى أن هناك أعراض واضحة تظهر على الطفل الذى تخطى شهره السادس وحتى عمر الثلاث سنوات، على كل أب وأم ملاحظتها جيدا.>ومن أهم هذه الأعراض حسب توضيح الدكتور حسام جلال، منها الشائع حيث يعانى الطفل من فقدان للشهية، واصفرار فى الوجه، إضافة إلى سرعة ضربات قلبه الملحوظة، وتأخر فى وظائف مخه ونموه بكل ملحوظ، أما الأعراض الأخرى التى تفسر إصابته بفقر الدم، فهى تأخر نموه بشكل عام وتطور مهاراته، بمعنى أن يعانى الطفل تدريجيا من تأخر فى الجلوس عند سن الـ7 أشهر، وتأخر فى الحبو والمشى أيضا، كما يتأخر بشكل ملحوظ فى "التسنين" أو ظهور أسنانه كباق الأطفال فى مثل عمره، ومعها تأخر فى الكلام والحركة، وهنا يتدخل الطبيب المعالج لإجراء فحوصات بالدم لبيان نسبة الحديد به، ونسبة الحديد الجزيئى أيضا، والهيموجلوبين، وتحديد نوع الأنيميا وطبيعة علاجها إما دوائيا بالمكملات الحديد أو بنقل الدم، لذا وعند ملاحظة أيا من تلك الأعراض على الأم عرض الطفل على الطبيب أيا كان عمره.