خبر في الجول – ماكليش يجهز مصطفى فتحي وشيكابالا لمباراة بجاية

أسبقية ممتازة حققها الزمالك أمام مولودية بجاية (2-صفر) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا وينوي المدرب أليكس ماكليش في استخدام الثنائي مصطفى فتحي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" للقضاء على آمال الجزائريين في مباراة الإياب.

علم FilGoal.com أن الاسكتلندي ينوي تجهيز الثنائي للمباراة، فهو يتميز بالسرعة والمهارة التي سيحتاجها الزمالك في هجومه المعاكس أمام بجاية.

فسيدفع بهما في مباراة الداخلية الخميس المقبل في الدوري المصري الممتاز ولو لبعض الوقت.

وخرج فتحي من مباريات الزمالك الأخيرة بسبب الإصابة فيما شارك شيكابالا أساسيا لآخر مرة أمام الإسماعيلي في الدوري.