ليلة_الأبطال - تقرير في الجول.. 5 أسباب تدعو ريال مدريد للتفاؤل ضد فولفسبورج

إذا كنت لا تؤمن بقدرة ريال مدريد على تحقيق عودة مثيرة أمام فولفسبورج غدا الثلاثاء في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، FilGoal.com يقدم لك الفرصة لتغير رأيك.

ويستضيف ريال مدريد غدا فولفسبورج، بعد سقوط غير متوقع في ألمانيا بهدفين دون رد.

هناك ثلاث عوامل من شأنها إعطاء جانب من التفاؤل لدي جماهير الميرنجي لتحقيق العودة في النتيجة أمام الفريق الألماني نستعرضها كالآتي:

1- عقدة؟

سبق لريال مدريد أن واجه الأندية الألمانية في الأدوار الإقصائية عبر تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا في 20 مُناسبة.

النادي الملكي استطاع العبور في 13 مناسبة منها، كان أخرها عبوره على حساب شالكه عام 2015 في دور الـ16، وذلك بعد أن فاز في ألمانيا بثنائية نظيفة وخسر في البرنابيو بنتيجة 4-3.

وصحيح أن ريال مدريد لا يمتلك ذكريات جيدة في مواجهة الفرق الألمانية على أراضيها، ولكنه يتفوق عندما ينتقل اللعب إلى سنتياجو برنابيو.

وفاز الميرنجي على فرق ألمانية في سنتياجو برنابيو 22 مرة وتعادل 3 مرات وخسر في 3 مناسبات فقط.

ولعب ريال مدريد 61 مباراة رسمية أمام فرق ألمانية، حيث يقف التاريخ في صالحه بـ28 انتصارا و23 هزيمة و10 تعادلات.

2- تألق رونالدو أمام الأندية الألمانية

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل 14 هدفاً في مباريات دوري أبطال أوروبا ضد الأندية الألمانية من أصل 89 هدفا في مسيرته بدوري الأبطال.

وتعد الأندية الألمانية أكثر الفرق استقبالاً للأهداف من الدون يليها الأندية الإيطالية بـ13 هدفا.

والمثير أكثر أن رونالدو سجل 13 هدفا منهم في 6 مواجهات ضد فرق ألمانية في مراحل خروج المغلوب.

شاهد الـ14 هدفا لرونالدو:

3- زيدان تميمة الحظ

تمكن زيدان من قيادة ريال مدريد لتعويض الخسارة ذهابا ضد فرق ألمانية في دوري الأبطال وذلك كلاعب وكمساعد لكارلو أنشيلوتي، ليحقق دوري الأبطال مع الريال في مناسبتين.

ما يميز اللقبان أنهما جاءا بعد عودة بالنتيجة أمام فرق ألمانية في الأدوار الاقصائية، الأولى في 2002 عندما كان لاعباً في صفوف الملكي إذ أنه في موسم 2002 فاز بايرن ميونخ حامل اللقب وقتها على 2-1 في ذهاب دور ربع النهائي بملعب الأليانز أرينا، وفي العودة فاز الميرنجي بثنائية نظيفة ليصعد للدور قبل النهائي.

والثانية في 2014 كمساعد للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وهو اللقب العاشر للقلعة البيضاء إذ نجح في الفوز علي بروسيا دورتموند بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين بمجموع الجولتين.

وبشكل عام، لم يسبق لريال مدريد الخروج من دوري الأبطال أمام أي فريق ألماني في وجوده.. فهل ينجح المدرب الفرنسي في تخطي عقبة الألمان مرة أخري؟

4- ليست الأصعب

نجح ريال مدريد في تحقيق العودة المرجوة بعد الخسارة في الذهاب في بطولات أوروبا 22 مرة، مقابل 16 مرة أخفق فيهم.

وكان أخر إخفاق لريال مدريد في العودة بعد الخسارة ذهابا، ضد يوفنتوس في نصف نهائي دوري الأبطال العام الماضي عندما خسر 1-0 وتعادل 1-1 في سنتياجو برنابيو.

ولكن هناك ما كان أصعب وتجاوزه ريال مدريد، مثال عبور ديربي كاونتي في كأس أوروبا لأبطال الكؤوس 1976 عندما عوض خسارته ذهابا 4-1 بالفوز 5-1.

كما عوض ريال مدريد خسارته من أندرلخت 3-0 في دوري الأبطال 1985 بالفوز 6-1 إيابا، وبعدها بموسم عوض خسارته من بروسيا مونشنجلادباخ 5-1 بالفوز 4-0 في الجولة الثانية.

5- انتصارات كبيرة في سنتياجو

ريال مدريد فاز في كل مبارياته على ملعب سنتياجو برنابيو في دوري الأبطال هذا الموسم، وكل هذه الانتصارات كانت بفارق أكثر من هدف باستثناء مباراة وحيدة.

وفاز ريال مدريد على شاختار دونيتسك 4-0، ومالمو 8-0، وروما 2-0، وباريس سان جيرمان 1-0.

أي أن الميرنجي سجل 15 هدفا على ملعبه حتى الآن في دوري الأبطال ولم يستقبل أي هدف.