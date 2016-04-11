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أميرة الشريف فتاة صعيدية في «اللي اختشوا ماتوا»

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أميرة الشريف فتاة صعيدية في «اللي اختشوا ماتوا» أميرة الشريف فتاة صعيدية في «اللي اختشوا ماتوا»

كتب: هاني صابر

أكدت الفنانة الشابة أميرة الشريف، أن فيلم «اللي اختشوا ماتوا»، يعد ثاني تجاربها في السينما.

وقالت أميرة في تصريح صحفي، أنها  تجسد من خلاله شخصية فتاة صعيدية، تنتقل للإقامة في القاهرة وتواجه مشاكل عديدة، وهي فتاة متعلمة ومثقفة وخجولة ومتمسكة بعادات الصعيد.

وأضافت، أنها شعرت بالخوف عندما أقبلت علي تقديم هذا الدور أمام الفنانة غادة عبدالرازق وعبير صبري وسلوى خطاب.

فيلم «اللي اختشوا ماتوا»، يعرض تجاريا يوم 20 أبريل الجاري، وهو بطولة غادة عبدالرازق وعبير صبري وسلوى خطاب وهيدي كرم ومروة اللبنانية ومروة عبدالمنعم وإيهاب فهمي ومحمد محمود عبدالعزيز ، وتأليف محمد عبدالخالق ، وهو من إنتاج إسحق إبراهيم .

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