خفر السواحل الليبى ينقذ 115 مهاجرا قبالة طرابلس

>أعلن جهاز خفر السواحل الليبى الإثنين انقاذ 115 مهاجرا فى البحر قبالة طرابلس كانوا يحاولون الإبحار بطريقة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية قبل أن يتوقف مركبهم، بحسب ما أفاد مسؤول فى هذا الجهاز.

وقال المقدم أشرف البدرى لوكالة الأنباء الفرنسية "وصلتنا معلومة بوجود قارب متهالك عليه مجموعة من الأشخاص من جنسيات أفريقية امام منطقة غوط الرمان (فى شرق طرابلس) يطلب الإستغاثة".

وأضاف وهو يقف بين المهاجرين فى ميناء طرابلس التجارى "تم توجيه قاربين تابعين لقوات خفر السواحل وتم العثور على القارب وانقاذ 115 شخصا هم من مالى وجنسيات افريقية اخرى".

وقام موظفون فى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقديم الالبسة والطعام الى المهاجرين، والاسعافات الاولية الى بعضهم، بحسب ما افاد مصور فرانس برس.

ووصلت إلى الميناء حافلات تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لنقل المهاجرين الى مراكز ايواء فى طرابلس.