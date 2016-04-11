محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء جورجيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في مجلس مركز دبي التجاري العالمي صباح اليوم معالي جيورجي كفيركاشفيلي رئيس وزراء جمهورية جورجيا والوفد المرافق .

وقد رحب سموه بالضيف وتجاذب معه أطراف الحديث بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول عدد من المواضيع ذات الصلة بتعزيز علاقات البلدين والشعبين الصديقين في دولة الإمارات وجورجيا .

وأعرب رئيس الوزراء الجورجي عن رغبة بلاده رئيسا وحكومة وشعبا في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والسياحي والاستثماري بين بلاده ودولة الإمارات في ضوء الرغبة القائمة لتطوير هذه العلاقات في شتى المجالات وعلى مختلف الصعد بما يعود بالخير على شعبي البلدين .

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات منفتحة على جميع الدول والشعوب وتفتح أبوابها للقادمين على أراضيها من سياح ورجال أعمال ومستثمرين وشركات ومثقفين وما إلى ذلك من أجل بناء علاقات إنسانية بين شعبنا وشعوب العالم وإسعاد الناس وتحقيق المصالح المشتركة للجميع بعيدا عن التفرقة في العرق أو الدين أو الجغرافيا .

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي .

>