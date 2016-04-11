من الذاكرة | تعرف على الفنانة التى مُنعت من دخول مصر بسبب علاقة مع أحد أبناء مبارك

لم يخلوا عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من العديد من المشاكل التى تسببت فى صداع فى رأس بعض الفنانين و الفنانات ، و إنتشرت العديد من الأقاويل حول هذا الشأن بعد رحيل الفنانة المصرية سعاد حسنى عن عالمنا فى لندن.

و قيل وقتها أن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق ، و رئيس مجلس الشورى ، و العديد من المناصب التى شغلها ، كان له يد فى وفاة السندريلا ، و حتى يومنا هذا لم يٌحل لغز القضية الشائكة حتى الأن.

و فى مرة أخرى قيل أنه تم فنانة عربية شهيرة من دخول مصر بسبب وجود علاقات عاطفية بينها و بين أحد أبناء مبارك ، فمن هى ؟

لطيفة

لطيفة واحدة من الفنانات التونسيات التى أثبتن وجودهن على الساحة الفنية فى مصر ، و فى بلدها تونس ، و فى أنحاء الوطن العربى ككل ، و قدمت العديد من الأعمال الفنية مع عدد كبير من المطربين فى مصر ، كما أنها إشتركت فى أوبريت غنائى لدعم الرئيس مبارك فى وقت سابق.

فى تصريحات صحفية أكدت الفنانة لطيفة أنه بالفعل تم منعها من دخول مصر ، و منع عرض أغنياتها فى القنوات و الإذاعات المصرية المختلفة ، و حينها إتهمت زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية بالوقوف وراء قرار منعها.

و لم تعلم حينها لطيفة قرار المنع لماذا تم تطبيقه عليها ، إلا أنها أكدت أن هناك شائعات تفيد أن ثمة علاقة غرامية تجمع بينها و بين أحد أبناء مبارك ، و تم منعها من مصر بسبب عدم تسرب تلك الشائعة لوسائل الإعلام.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads