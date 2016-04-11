مكتبة الإسكندرية تشارك فى اليوبيل الماسى لنقابة الصحفيين بكتاب تذكارى

تشارك مكتبة الإسكندرية فى احتفالات نقابة الصحفيين بيوبيلها الماسى، وذلك بإصدار كتاب تذكارى مصور عن النقابة بعنوان "نقابة الصحفيين منارة الحرية" ومعرض وثائق نادرة عن الصحافة المصرية.

ويذكر الدكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات بالمكتبة، أن الكتاب يأتى فى إطار دور مكتبة الإسكندرية فى توثيق تاريخ المؤسسات الوطنية ومنها نقابة الصحفيين، حيث يتناول الكتاب تاريخ الصحافة المصرية وظهور الطباعة الحديثة وأثرها على انتشار الصحف، ثم يعرض بعد ذلك لنشأة النقابة ودورها التاريخى فى العمل الوطنى مع عرض لقوانين العمل النقابى واللوائح المنظمة له، ومجالس إدارة النقابة وتشكيلها منذ المجلس الأول وحتى مجلسها الحالى مع تعريف بالنقباء وتوضيح للهيكل التنظيمى والإدارى للنقابة مع التأكيد على الدور الخدمى والمجتمعى للنقابة محليًا وعربيًا ودوليا، ثم يعرض الكتاب لبعض من كنوز النقابة من الوثائق والدوريات الهامة والنادرة، وفى النهاية عرض لمقار النقابة مع عرض للمبنى الحالى.

ومن جانبه، قال أيمن منصور مدير إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية، إن مشاركة المكتبة فى احتفالات النقابة تأتى ضمن مشروع تعاون كبير بين النقابة والمكتبة ممثلا فى قيام مكتبة الإسكندرية بتوثيق محتويات مكتبة النقابة من كتب ودوريات وصحف نادرة والتى يصل عددها تقريبًا إلى 3 آلاف مجلد لدوريات وصحف نادرة وعدد 800 كتاب نادر حيث يقوم فريق عمل من المكتبة بأعمال التوثيق الرقمى لهذه المجموعة الهامة والتى تحتوى على صحف مصرية منذ العام 1881 ومنها مجلد صحيفة البرهان لمحررها حمزة فتح الله والتى صدرت فى الفترة من 12 مايو 1881 وحتى نوفمبر 1883 وهى الفترة التى عاصرت الثورة العرابية، وهناك إشارات على الأحداث فى تلك الفترة، وتغيير الوزارة، وافتتاح الخديوى توفيق لمجلس النواب المصرى يوم الاثنين 27 ديسمبر 1881 بناءً على مطالب الثورة العرابية، بالإضافة إلى منشورات الكتاب الأزرق لدولة إنجلترا وخاصة فيما يتعلق بالمسألة التونسية.

أما بخصوص معرض الوثائق النادرة فسيقام داخل مبنى النقابة بالمدخل الرئيسى وهو يحتوى على عدد 120 وثيقة نادرة تؤرخ للنقابة وللصحافة المصرية ودورها الوطنى.

مكتبة الإسكندرية تنظم اليوم احتفالية "افرح فى مكتبتك"

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