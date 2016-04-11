بالفيديو : رجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد في يومين رجيم المناسبات

كل سيدة وإمرأة تحلم بالقوام الرشيق التناسق الجيد في الجسد ، أيضا تقوم بتجربة الكثير والكثير من أنواع الرجيم الشيقة ، لذلك نقدم إليكي اليوم الحل النهائي للرجيم ، ويسمي برجيم المناسبات ، ذلك الرجيم سوف يخلصك نهائيا من الوزن الزائد خلال يومين ، إن ذلك الرجيم يعمل علي الدهون المتراكمة في الجسد ويفتتها .

خطوات الرجيم السليمة والصحيحة :

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وجبة الإفطار :

ينصح دائما تناول وجبة الإفطار في الصباح الباكر ، عليكي بتناول كوب من الحليب الطازج + كوب من الشاي + إختيار ثمرة فاكة وتناول مع موزة واحدة ، بعد ذلك بثلاث ساعات يجب عليكي تناول كوب من الشاي الأخضر ، أيضا يجب تناول أربعة حبات من فاكهة البرقوق .

وجبة الغداء :

يجب تناول وجبة الغداء في أوقات مناسبة وبإنتظام بين الثالثة والرابعة عصرا ، عليكي تناول شوربة مكونة من الجزر والكزبرة ، أيضا تناول نصف لتر من الحليب الطازج .

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وجبة العشاء :

أيضا يجب الإنتظام في تناول وجبة العشاء وهي في توقيت الثامنة مساء ، تكون وجبة العشاء مكونة من مجموعة من الخضروات المتنوعة وعملها سلطة .

يجب عليكي قبل النوم مباشرة تناول نصف لتر من الحليب الطازج الممزوج بالقرفة .

ملاحظات هامة :

يجب عليكي السير ساعة في اليوم ، كما يجب عليكي تناول 12 كوب من الماء وذلك علي مدار اليوم بأكمله .

شبكةعيونالإخبارية

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