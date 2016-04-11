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"كبسولة الطماطم" أحدث علاج لضعف خصوبة الرجال وتعزيز جودة النطفة بنسبة 70%

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"كبسولة الطماطم" أحدث علاج لضعف خصوبة الرجال وتعزيز جودة النطفة بنسبة 70% "كبسولة الطماطم" أحدث علاج لضعف خصوبة الرجال وتعزيز جودة النطفة بنسبة 70%
سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أحدث صيحة طبيعية لعلاج ضعف الخصوبة ومشاكل العقم التى تصيب الرجال، وتعرف باسم "كبسولة الطماطم".

وتوصل إلى هذه النتائج المثيرة فريق من الباحثين بجامعة شيفيلد البريطانية، وأكدوا أن تناول الرجال لكبسولات تحتوى على مركب الليكوبين الذى يوجد فى البطيخ والطماطم، والمسئول عن اللون الأحمر المميز لهما، وهو من مضادات الأكسدة القوية، يساهم فى شحن الحيوانات المنوية وتعزيز حركتها وجودتها بنسبة 70%.

وشملت الدراسة 60 رجلا، تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، واستمرت 3 شهور، وكشفت النتائج أن الليكوبين يساهم فى تحسين جودة الحيوانات المنوية ويحد من التلف الذى يصيبها أثناء تكوينها، ويزيد من أعداد الحيوانات المنوية السليمة القادرة على تخصيب البويضات.

جدير بالذكر أن مركب الليكوبين يتمتع بفوائد مثيرة عديدة، وتشمل: تأخير تطور سرطان البروستاتا وكما يمنع حدوث تضخم البروستاتا، والذى يتسبب فى مشاكل المثانة البولية، وكما كشفت دراسة ألمانية حديثة أن كبسولة الطماطم تحد من فرص الإصابة بالتجاعيد الناجمة عن أشعة الشمس، وكما أنها مفيدة لمرضى الذبحة الصدرية والمصابين بالأزمات القلبية وفقا للمجلة الطبية "PLOS ONE".


>- "كبسولات الطماطم" تحد من معاودة الإصابة بالذبحة والأزمات القلبية
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