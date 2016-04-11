6 فوائد صحية لمشروب النعناع فى فصل الصيف

وأوضح الموقع الهندى "بولد سكاى" العديد من الفوائد الصحية لمشروب النعناع فى فصل الصيف والتى تشمل الآتى:
1. يساعد على الهضم: لأن عسر الهضم مرض شائع فى فصل الصيف، والمشروب النعناع هو الحل للتغلب على هذه المشكلة، لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة والمغذيات النباتية التى تساعد فى الحفاظ على المعدة.
>2. يخفف من الغثيان: فهى واحدة من الفوائد الصحية لشرب النعناع فى الصيف، لأن الرائحة القوية لأوراق النعناع تحد من الغثيان.
>3. يمنع الربو: النعناع مهدئ طبيعى رائع مما يكون مفيدا لمرضى الربو ويساعدهم التنفس بسهولة.
>4. يخفف آلام الحيض: وفقا للتقرير فآلام وتشنجات الحيض تكون شديدة فى فصل الصيف مما تؤدى إلى شعور المرأة بالغضب وتعكر المزاج، وتناول مشروب النعناع يحد من تشنجات الحيض.
>5. يعزز من مستوى المناعة: فصل الصيف هو موسم الأمراض، لكن شرب كوب من ماء النعناع كل صباح يعزز من مستوى المناعة مما يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن التى تحسن جهاز المناعة وتقى من العدوى.
>6. يقضى على التوتر والاكتئاب: حسب التقرير إن شرب النعناع يعمل على رفع مستوى هرمون السيروتونين الذى يعمل على رفع المزاج والتغلب على الإجهاد.
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