6 فوائد صحية لمشروب النعناع فى فصل الصيف

الصيف من الفصول الموسمية التى ترتفع بها درجة الحرارة، وتكون أشعة الشمس بها حارقة مما تؤثر على الصحة وتسبب الكثير من الأمراض.

وأوضح الموقع الهندى "بولد سكاى" العديد من الفوائد الصحية لمشروب النعناع فى فصل الصيف والتى تشمل الآتى:

1. يساعد على الهضم: لأن عسر الهضم مرض شائع فى فصل الصيف، والمشروب النعناع هو الحل للتغلب على هذه المشكلة، لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة والمغذيات النباتية التى تساعد فى الحفاظ على المعدة.

>2. يخفف من الغثيان: فهى واحدة من الفوائد الصحية لشرب النعناع فى الصيف، لأن الرائحة القوية لأوراق النعناع تحد من الغثيان.

>3. يمنع الربو: النعناع مهدئ طبيعى رائع مما يكون مفيدا لمرضى الربو ويساعدهم التنفس بسهولة.

>4. يخفف آلام الحيض: وفقا للتقرير فآلام وتشنجات الحيض تكون شديدة فى فصل الصيف مما تؤدى إلى شعور المرأة بالغضب وتعكر المزاج، وتناول مشروب النعناع يحد من تشنجات الحيض.

>5. يعزز من مستوى المناعة: فصل الصيف هو موسم الأمراض، لكن شرب كوب من ماء النعناع كل صباح يعزز من مستوى المناعة مما يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن التى تحسن جهاز المناعة وتقى من العدوى.

>6. يقضى على التوتر والاكتئاب: حسب التقرير إن شرب النعناع يعمل على رفع مستوى هرمون السيروتونين الذى يعمل على رفع المزاج والتغلب على الإجهاد.

نصائح لحماية الحامل فى الصيف.. أهمها ماتخرجيش من الساعة 12 لـ4 ظهرا

>

فى الصيف.. عشان تحمى نفسك من الحصوات ماتنساش المية

>