أفضل الطرق للحماية من الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية مع أفضل وصفة منزلية لتخفيف ألم الجيوب الأنفية

في ظل ما تشهده البلاد في هذه الأيام من تغير في درجات الحرارة ، والتى يصاحبها انتشار ضخم في موجات من الأتربة ، تتسبب في زيادة الحساسية و الاصابة بأمراض الجهاز التنفسي المختلفة و منها احتقان الجيوب الأنفية ” التهابات الجيوب الأنفية ” .

و لذلك نقدم لكم اليوم أسهل الطرق للحماية من مرض التهابات الجيوب الأنفية :

ضرورة الإكثار من شرب الماء و السوائل خاصة الساخنة منها ، حيث أن الماء و السوائل يتسببان في عمل تخفيف لزوجة المخاط الموجود في الجيوب الأنفية .

ضرورة الإبتعاد عن شرب الخمر و بقي ة االكحوليات عموما ، و التى تتسبب في زيادة لزوجة المخاط و بالتالي يحدث سدد في مجرى التنفس ، و الذي ينتج عنه التهابات الجيوب الأنفية .

تناول الأطعمة الغنية بالبهارات و التوابل الحريفة ، و ذلك من أجل العمل على اذابة المخاط الموجود بالأنف .

استنشاق بخار زيت الكافور أو زيت النعناع بصفة مستمرة : و ذلك من خلال وضع قطرات من زيت الكافور أو النعناع على الماء الساخن ثم استنشاق الماء .

يفضل أن يتم غسل الأنف يوميا بمحلول الماء المملح ، و ذلك من أجل تنظيف الأنف بشكل مستمر من أي شوائب قد تدخل الى الانف و تسبب التهابات الجيوب الأنفية .

يجب تناول الأطعمة المليئة بفيتامين سي ، اضافة الى تناول العديد من المكملات الغذائية التى تساعد على تقوية المناعة لدى الإنسان .

يجب الانتظام أيضا في تناول المشروبات و المضاف اليها زيت الزعتر فهو يقوي المناعة ، و يزيد من التأثير الإيجابي على صحة الفرد و قوة مناعته ، حيث يحتوي زيت الزعتر على العديد من مضادات لأنواع الفيروس المختلفة .

أفضل علاج منزلي سريع لإلتهابات الجيوب الأنفية

_ عمل كمادات باردة و ساخنة على الوجه ، فهي تساعد بشدة على التخلص من الألم .

_ يقوم المريض بتقطيع شرائح من البصل ، و لفها في قطعة نظيفة من القماش ثم لفها على رقبة المريض طوال الليل ، و هي وصفة فعالة جدا لما يحتوي عليه البصل من مضاد حيوي طبيعي .

شبكةعيونالإخبارية

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