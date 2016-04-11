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أفضل الطرق للحماية من الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية مع أفضل وصفة منزلية لتخفيف ألم الجيوب الأنفية

  • الصحة
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أفضل الطرق للحماية من الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية مع أفضل وصفة منزلية لتخفيف ألم الجيوب الأنفية أفضل الطرق للحماية من الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية مع أفضل وصفة منزلية لتخفيف ألم الجيوب الأنفية

في ظل ما تشهده البلاد في هذه الأيام من تغير في درجات الحرارة ، والتى يصاحبها انتشار ضخم في موجات من الأتربة ، تتسبب في زيادة الحساسية و الاصابة بأمراض الجهاز التنفسي المختلفة و منها احتقان الجيوب الأنفية ” التهابات الجيوب الأنفية ” .

و لذلك نقدم لكم اليوم أسهل الطرق للحماية من مرض التهابات الجيوب الأنفية :

    ضرورة الإكثار من شرب الماء و السوائل خاصة الساخنة منها ، حيث أن الماء و السوائل يتسببان في عمل تخفيف لزوجة المخاط الموجود في الجيوب الأنفية .
    ضرورة الإبتعاد عن شرب الخمر و بقي ة االكحوليات عموما ، و التى تتسبب في زيادة لزوجة المخاط و بالتالي يحدث سدد في مجرى التنفس ، و الذي ينتج عنه التهابات الجيوب الأنفية .
    تناول الأطعمة الغنية بالبهارات و التوابل الحريفة ، و ذلك من أجل العمل على اذابة المخاط الموجود بالأنف .
    استنشاق بخار زيت الكافور أو زيت النعناع بصفة مستمرة : و ذلك من خلال وضع قطرات من زيت الكافور أو النعناع على الماء الساخن ثم استنشاق الماء .
     يفضل أن يتم غسل الأنف يوميا بمحلول الماء  المملح ، و ذلك من أجل تنظيف الأنف بشكل مستمر من أي شوائب قد تدخل الى الانف و تسبب التهابات الجيوب الأنفية .
     يجب تناول الأطعمة المليئة بفيتامين سي ، اضافة الى تناول العديد من المكملات الغذائية التى تساعد على تقوية المناعة لدى الإنسان .
    يجب الانتظام أيضا في تناول المشروبات و المضاف اليها زيت الزعتر فهو يقوي المناعة ، و يزيد من التأثير الإيجابي على صحة الفرد و قوة مناعته ، حيث يحتوي زيت الزعتر على العديد من مضادات لأنواع الفيروس المختلفة .

أفضل علاج منزلي سريع لإلتهابات الجيوب الأنفية

_ عمل كمادات باردة و ساخنة على الوجه ، فهي تساعد بشدة على التخلص من الألم .
_ يقوم المريض بتقطيع شرائح من البصل ، و لفها في قطعة نظيفة من القماش ثم لفها على رقبة المريض طوال الليل ، و هي وصفة فعالة جدا لما يحتوي عليه البصل من مضاد حيوي طبيعي .

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