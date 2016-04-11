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علاج البواسير بطرق منزلية بسيطة

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علاج البواسير بطرق منزلية بسيطة علاج البواسير بطرق منزلية بسيطة

تُعد البواسير أمر مزعج لدي كثير من البعض الذين يُعانون منها ، وهي أمر مؤلم لهم ، هي أنتفاخ  وألتهاب الأوردة عند فتحة الشرج ، وهو أمر مزعج عند الذهاب ألي الحمام ،وقد تحدث للشخص نتيجة الجلوس لفترات طويلة ، وراثة، الأمساك،  الوقوف لفترات طويلة ، وهي نوعين: بواسير خارجية أو بواسير داخلية ، وأليكم نتعرف علي أهم الطرق لعلاج البواسير في المنزل .

طرق علاج البواسير في المنزل

1 / زيت الزيتون

يستخدم زيت الزيتون علي المنطقه المصابة بأخذ القليل ووضعه علي المنطقة المؤلمة والمصابة ، فأنها تعمل علي ليونة هذه المنطقة دون ألم أو عناء .

2 / الماء

يجب تناول أكثر من 8 أكواب يومياً من الماء حتي تحصل علي ليونة في عملية الأخراج دون الأحساس بالأمساك الذي هو في المقام الأول سبب رئيسي لظهور البواسير .

3 / الألياف

تناول بعض الأطعمة التي تحتوي علي نسبة ألياف عالية كالكوسا والخيار والبرتقال والخس فأنهم جميعاً يحتون علي نسبة عالية من اماء والألياف تعمل بدورها علي منع الأمساك .

4 / خل التفاح

يعمل خل التفاح علي تهدئة المكان المصاب عن طريق غمس قطعة من القطن بخل التفاح ووضعها علي المنطقة المصابة ، كما يمكنك تناول كوب من الماء مضاف أليه معلقتين من خل التفاح كل يوم .

5 / الليمون

قد يكون الأمر مؤلم في بداية الأمر والأحساس بوخز لكنه سرعان ما أن يختفي فور الأستخدام ولكنة يعطي نتيجة مُرضية ، فقط كل ماعليكم فعله هو غمس قطعة من القطن بعصير الليمون ووضعها علي المنطقة المصابة ، وسيختفي الألم ، أو عن طريق تناول عصير الليمون مُضاف أليه عسل نحل .

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