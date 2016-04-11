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«التموين» تبحث توفير الدجاج الروسي بالمجمعات والسيارات المتنقلة بأسعارٍ مخفضة‎

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الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية

بحث الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع 3 شركات عالمية للدواجن، توفير كميات كبيرة من الدجاج المُجمد الروسي، لطرحه في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية، وشركتي الجملة، فضلًا عن السيارات المتنقلة التي تجوب المحافظات.

كما بحث، بحسب ما ذكره البيان الصادر عن الوزارة اليوم الإثنين، طرح الدجاج المجمد بأسعارٍ مخفضة تناسب كافة الأُسر المصرية، وخاصةً محدودة الدخل، بالإضافة إلى بحث توفيرها على مدار العام.

وتم البحث مع ممثلين عن 3 شركات عالمية للدواجن، هي ” هانسن، رئيس شركة ببي العالمية، مازن السخاوي، رئيس شركة مازكس الغذائية، وإيهاب الغنيمي، رئيس شركة الكسندرينا”.

وشهد الاجتماع عاطف سعد، رئيس قطاع مكتب وزير التموين، ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، صبحي طاحون، رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن، وأحمد كمال، معاون وزير التموين.
> كما بحث وزير التموين، قيام الشركات الثلاثة بفتح أسواق جديدة في روسيا لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، من ” سكر، أرز، زيوت، عصائر، مكرونات، مخبوزات، وصلصات”.

الاجتماع المنعقد برفقة وزير التموين

الاجتماع المنعقد برفقة وزير التموين

الاجتماع المنعقد برفقة وزير التموين

الاجتماع المنعقد برفقة وزير التموين

 

 

 

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