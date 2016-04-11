وفاة الممثل ميرتشيا ألبوليسكو عن 81 عاماً

تعرض الممثل والكاتب الروماني ميرتشيا ألبوليسكو Mircea Albulescu لأزمة قلبية أدّت الى وفاته عن عمر ناهز الـ 81 عاماً.

فبعد أن تعرّض النجم الراحل لعارض صحيّ في قلبه نقل إلى إحدى المستشفيات في بوخارست، إلا أنه توفي هناك قبل أن يتمكّن الأطباء من معالجته.

ألبوليسكو بدأ حياته المهنية عام 1957، حين كان ممثلاً ومدرساً جامعياً في كلية الفنون، بالإضافة إلى كونه ناشراً صحفياً وشاعراً.

ومن آخر الأعمال التي شارك فيها الفيلم القصير "Semne în pustiu" عام 1996.

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