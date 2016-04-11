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أروى: والدي يمني وولدت في الكويت لكني مصرية

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الإثنين 11-04-2016 14:20

بعد أن قدمت مؤخراً أغنية سينجل بعنوان "سعودي أنا" وصورتها على طريقة الفيديو كليب؛ تقديراً ووفاءً للمملكة وحباً وامتناناً لشعبها الكريم، تستعد الفنانة أروى لتقديم أغنية سينجل مصرية جديدة تحية منها للجمهور المصري الذي استقبلها بحفاوة في برنامجها الأخير في "الليلة دي".
وحول هذا العمل قالت أروى في تصريح خاص: "هناك بعض الأعمال أقوم بالتحضير لها هذه الفترة، ومنها أغنية مصرية جديدة من ألحان وكلمات عزيز الشافعي وتوزيع أحمد إبراهيم، وهي أغنية سينجل سوف تصدر قريباً، وأقدمها تحية وشكر وعرفان للجمهور المصري الذي تقبلني بصدر رحب كمقدمة برامج. ورغم أنني ولدت في الكويت ووالدي يمني، إلا أنني مصرية ولدي جواز سفر مصري فوالدتي مصرية وعشت وتربيت في مصر خلال دراستي الابتدائية والإعدادية والثانوية، والآن عدت إلى بلدي ومكان نشأتي".

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سيدتي

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