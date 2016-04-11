بالصور: جرأة هنا شيحة في فيلم "قبل زحمة الصيف" تصدم جمهورها

القاهرة_مروة عبد الفضيل تصوير:شريف عبد ربه

احتفل صنّاع فيلم "قبل زحمة الصيف" مساء أمس الأحد بالعرض الخاص للفيلم في سينما "نايل سيتي" وهو العرض الثالث له بعدما عرض أولاً في مهرجان دبي السينمائي ولم يحصد أي جائزة، وكان من المفترض أن يعرض في مهرجان مسقط السينمائي في دورته الأخيرة إلا أن رئيس المهرجان رفضه بسبب وجود بعض المشاهد لهنا شيحة اعتبرها غير لائقة، ما أغضب وقتها مخرج الفيلم محمد خان كما عرض أخيراً في مهرجان الأقصر السينمائي وخرج صفر اليدين ولم يحصل على جائزة.

حضر العرض إلى جانب أبطاله، الممثلون صبري فواز وإيمي سالم وبشرى وماجد الكدواني والكاتب بشير الديك والمخرج داوود عبد السيد والمخرجة ماجي مرجان والسينارست محمد حفظي والسينارست مريم ناعوم والمخرج أحمد عبد الله.

وكانت هنا شيحة قد أثارت جدلاً كبيراً لظهورها وهي ترتدي المايوه وتؤدي مشاهد اعتبرها البعض غير لائقة، خاصة وأنها لم يسبق لها أن قدمت أي أعمال جريئة سابقاً، واتسمت كافة أدوارها بالرومانسية والبراءة وهو ما شكّل صدمة كبيرة لدى جمهورها.

وتدور أحداث الفيلم الذي أجيز رقابياً تحت شعار"للكبار فقط" في إطار يرصد مشاكل المرأة من خلال سيدة مطلقة لديها بنت وولد تعيش قصة حب مع ممثل شاب يحاول استغلالها مادياً.