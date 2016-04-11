بالصور: لقاء الخميسي واثقة بجمالها الطبيعي

يبدو أن النجمة لقاء الخميسي لم تفرط في حصص تدريباتها الرياضية رغم انشغالها بتصوير دورها في مسلسل "راس الغول" مع النجم محمود عبد العزيز، وقد استغلت "ساعة الرياضة" لأهداف أخرى أبرزها إعادة نشر صور حديثة لوجهها بدون مكياج للرد على اتهامات خضوعها لجراحات تجميل.

لقاء نشرت الصورة الأولى "لجس نبض" متابعيها على حسابها الخاص بموقع "الفيس بوك"، وعلقت عليها بقولها إنها تخوض تدريبات بدنية للحفاظ على رشاقتها، وبعدما انهالت التعليقات المشيدة بجمالها الطبيعي، وتأكيد أكثر من معجب أن نشر هذه الصور يؤكد ثقتها في نفسها، ثم نشرت صورة أخرى، وبدا لافتاً الاحمرار غير الطبيعي بوجنتيها، ولكن فسره البعض بالحرارة المصاحبة لمثل هذه التدريبات الشاقة.

يذكر أن لقاء الخميسي تشارك النجمين محمود عبد العزيز وميرفت أمين بطولة مسلسلهما الجديد لموسم دراما رمضان 2016 ، بعنوان "راس الغول" وبمشاركة اللبنانية دوللي شاهين والنجم فاروق الفيشاوي.