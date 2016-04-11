هذا هو موعد زفاف محبوب تركيا المغني مراد بوز والممثلة آصلي إينفر

بعد لقائهما الصيف الماضي أثناء تصوير فيلمهما السينمائي الأول "أخي" مع الممثل بوراك أوزجيفيت، اشتعلت شرارة الحبّ بين محبوب الفتيات في تركيا المغني الوسيم مراد بوز والممثلة التركية آصلي إينفر، شريكة الممثل مراد يلدريم في بطولة مسلسله قبل الأخير "لعبة الصمت".

وقد بدأ الثنائي منذ شهر ونصف الاستعداد للزواج، إذ نشر مراد بوز في حسابه الشخصي على "انستقرام" خبر تجهيزه شقة الزوجية.

كذلك نشرت الصحافة التركية أنّ مراد بوز أعطى لحبيبته آصلي إينفر 100 ألف ليرة تركية، أي حوالى 35 ألف دولار، لتنسيق ما تريد في منزلهما المشترك. وبالفعل، أنفقت آصلي إينفر المبلغ كله على ترتيب ديكور جديد فيه ذوقها الخاص.

الزفاف في حزيران المقبل

وقد اتفق الثنائي على أن يتزوجا في شهر حزيران المقبل، وسيجتمعان هذا الأسبوع مع عائلتيهما لاختيار اليوم والساعة المناسبين لحفل الزفاف في شهر حزيران المقبل.

ومن المنتظر أن يكون هذا الزواج هو الثاني للممثلة آصلي إينفر بعد زواجها الأول بالممثل بيركان سوكولو، وانتهى بعد ثلاث سنوات فقط في آب 2015 الفائت.

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