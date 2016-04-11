محمد بن راشد يبعث برسالة خطية إلى رئيس وزراء جمهورية مالي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" رسالة خطية إلى معالي موديبو كايتا رئيس وزراء جمهورية مالي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة .

قام بتسليم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدى استقباله بديوان عام الوزارة معالي عبدولاي ديوب وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي بجمهورية مالي بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي .

وبحث سموه والوزير الضيف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات والتطورات على الساحة الافريقية.

ورحب سموه بوزير خارجية مالي متمنياً للعلاقات بين البلدين المزيد من التواصل ومد جسور التعاون المشترك بما يعود بالمنفعة على شعبي البلدين .

وأكد سموه اهتمام دولة الإمارات بتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية ومنها جمهورية مالي خاصة في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية وذلك من خلال تفعيل حركة التبادل التجاري وتعزيز الروابط بين قطاعات الاعمال المختلفة بين الجانبين .

من جهته أشاد وزير خارجية مالي بمستوى العلاقات بين البلدين مؤكدا حرص بلاده على تنمية وتطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وأشاد بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات وبالمواقف الإنسانية والدعم الذي تلقاه بلاده من دولة الإمارات خاصة في مجال المساعدات الخيرية والإنسانية.