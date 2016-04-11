اعتماد أسماء 37 فائزا بجائزة خليفة التربوية

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية أسماء الفائزين في الدورة التاسعة للجائزة 2015/2016 والذين سيكرمهم سموه في الحفل السنوي للجائزة في 25 أبريل الجاري .

وحصد جائزة الشخصية التربوية الاعتبارية سعادة سعيد بن لوتاه رئيس المجلس الأعلى لجامعة آل لوتاه العالمية بالاتصالات الحديثة - الإنترنت ومقرها دبي ومؤسس أول بنك إسلامي "بنك دبي الإسلامي" عام 1975 في دبي ومؤسس أول كلية طب " كلية دبي الطبية للبنات" عام 1986 ومؤسس أول كلية صيدلة " كلية دبي للصيدلة" عام 1993 وذلك تقديرا لإسهاماته في دعم مسيرة التعليم في الدولة من خلال تدشين عدد من المؤسسات التعليمية في مختلف المستويات الدراسية مع الاهتمام بتعليم المرأة وتعزيز الهوية الوطنية في المدارس والكليات التي أسسها خلال الفترة الماضية .

وأشادت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات لمسيرة التعليم في الدولة وحرصهم على أن يكون التعليم في مقدمة أجندة الأولويات الوطنية وأن يمثل هذا القطاع قاطرة لمسيرة النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.

وأشارت العفيفي إلى أن سموه اعتمد أسماء الفائزين في مختلف المجالات المطروحة في الجائزة في دورتها الحالية وعددهم /37/ منهم /32/ فائزا من داخل الدولة و/5/ فائزين على مستوى الوطن العربي وذلك من إجمالي /600/ مرشح ومرشحة من داخل الإمارات وخارجها .