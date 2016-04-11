علماء بالبرازيل يرصدون مشاكل عصبية بالمخ مرتبطة بزيكا

اكتشف علماء فى البرازيل مشاكل صحية فى المخ للبالغين مرتبطة بعدوى زيكا الفيروسية تتعلق بمتلازمة التهاب الدماغ الحاد المتناثر التى تصيب المخ والحبل الشوكى وهى من أمراض المناعة الذاتية.

وترتبط عدوى زيكا بالفعل بمتلازمة جيلان-باريه التى يصيب فيها الفيروس الأعصاب المحيطية خارج المخ والنخاع الشوكى ما يسبب شللا مؤقتا يضطر بعض المرضى فى بعض الحالات إلى الاعتماد على أجهزة التنفس الصناعى.

ويؤكد هذه الاكتشاف أن فيروس زيكا قد يرتبط أيضا بإصابات الجهاز العصبى المركزى ما يضيف الكثير إلى قائمة الأضرار العصبية المرتبطة بالوباء ومنها الحمى الشوكية.

وتحدث متلازمة التهاب الدماغ الحاد المتناثر عقب الإصابة بزيكا مباشرة وتتسبب فى تورم المخ والنخاع الشوكى ما يلحق الضرر بمادة المايلين المغلفة للألياف العصبية ويصيب المريض بالضعف وخدر الأعصاب وفقدان التوازن واختلال الرؤية وأعراض مشابهة لمرض التصلب المتعدد.

تقول منظمة الصحة العالمية بوجود توافق علمى قوى على أن زيكا على صلة بإصابة المواليد بصغر حجم الرأس وهو تشوه يتسبب فى عدم سلامة نمو الدماغ. وعلاوة على ذلك قالت المنظمة إن زيكا قد يتسبب فى متلازمة جيلان-باريه العصبية النادرة التى قد تنتهى بإصابة المريض بالشلل على الرغم من أن البرهان الساطع يحتاج إلى أشهر أو سنوات.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن عدد الإصابات المؤكدة والمشتبه بها لصغر حجم الرأس بالبرازيل المرتبط بفيروس زيكا تراجع إلى 5092 حالة فى الأسبوع الذى انتهى فى الثانى من إبريل الجارى من 5235 حالة قبل أسبوع.

وقفز عدد الحالات المؤكدة إلى 1046 حالة من 944 قبل أسبوع لكن الحالات المشتبه بها قيد الملاحظة قلت إلى 4046 حالة من 4291 خلال الفترة ذاتها. وقالت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة ارتفع إلى 1814 حالة خلال الأسبوع المنتهى فى الثانى من أبريل من 1541 قبل أسبوع.

وتعتبر البرازيل معظم حالات إصابة المواليد بصغر حجم الرأس مرتبطة بعدوى زيكا الفيروسية على الرغم من أن الصلة بين الفيروس والعيوب الخلقية ليس لها سند علمى إلى الآن.

وقالت ماريا لوتشيا بريتو خبيرة الأمراض العصبية بمستشفى "ريسيفى" فى البرازيل لرويترز "على الرغم من أن دراستنا محدودة فربما طرحت شواهد على أن للفيروس آثارا مختلفة على المخ".

وطرحت بريتو نتائج أبحاثها خلال اجتماع للأكاديمية الأمريكية لعلوم الأعصاب فى "فانكوفر" وضمت الدراسة 151 مريضا ترددوا على المستشفيات بين ديسمبر 2014 ويونيو 2015 أصيبوا جميعهم بالفيروس الذى يسبب أيضا الإصابة بحمى الدنج وتشكونجونيا.

وظهرت على 6 من هؤلاء أعراض تتسق والإصابة باضطرابات المناعة الذاتية وأصيب أربعة منهم بمتلازمة جيلان-باريه وأصيب اثنان بمتلازمة التهاب الدماغ الحاد المتناثر حيث أظهرت الأشعة المقطعية إصابة المادة السنجابية بالمخ فيما ظلت أعراض المرض ستة أشهر.

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