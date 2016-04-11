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صور.. قوات حرس الحدود تضبط 256 متسللًا و3 مصريين وكميات كبيرة من المخدرات بسيناء

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واصلت قوات حرس الحدود ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

 

وقال بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “في نطاق الجيش الثانى الميدانى تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (3) فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء بالإضافة إلى ضبط عدد (3) فرد مصرى وبحوزتهم ( بندقية آلية – خزنة – عدد “20″ طلقة – عدد “7673″ قاروصة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية ) وضبط عدد (50) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (66) كجم وعدد (28710) قرص لعقار الترامادول المخدر .
> وأضاف بيان المتحدث العسكري: “فى نطاق الجيش الثالث الميدانى تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (24) مزرعة لنبات الخشخاش المخدر تقدر مساحتهم بحوالى ( 10 فدان – 45 قيراط – 20 سهم ) وعدد (3) مخزن للمخدرات عثر بداخلهم على عدد (556) كجم من نبات البانجو المخدر بالإضافة إلى ضبط عدد ( 8966 ) كجم من نبات البانجو المخدر وعدد (23) كجم من جوهر الحشيش المخدر وعدد (9) كجم من جوهر الأفيون المخدر”.
> وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (71) بندقية خرطوش وعدد (99) طلقة مختلفة الأعيرة بالإضافة إلى ضبط عدد (349000) قرص لعقار التامول المخدر وعدد (222) فرد خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية .
> وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية والمنطقة الجنوبية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (256) فرد خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية .
> وفى سياق متصل وفى إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة ، قامت الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتنظيم دخول عدد (5604) سيارة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة .

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